Giresun Çotanak Off-Road ekibi Gabar Dağı'na çıktı

Giresun Çotanak Off-Road Kulübü ve TÜGVA üyelerinden oluşan 70 kişilik ekip, arazi araçlarıyla Gabar Dağı'na çıktı, petrol üretim tesislerini gezdi.

Şırnak Valiliği ile Cizre Belediyesi himayesinde Çotanak Off-Road Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun ve Şırnak İl Temsilcilikleri iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 70 kişilik grup arazi araçlarıyla Gabar Dağı'na çıktı.

Burada Türk bayrağı açarak kısa süreli kamp kuran grup, daha sonra bölgede petrol üretimi yapılan Şehit Esma Çevik Üretim Kuyularını gezdi, Şehit Astsubay Esma Çevik Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Emre Uçan, şehidin annesi Nebahat Çevik'i telefonla arayarak faaliyetlerini ve kentte bulunma nedenlerini anlattı.

Nebahat Çevik ise ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çotanak Off-Road Kulübü Başkanı Akın Aras, Gabar Dağı'nda huzurun tesis edilmesiyle rahat bir şekilde dolaşıldığını göstermek istediklerini söyledi.

Şırnak'a 50 kişilik bir ekiple geldiklerini anlatan Aras, 4 gün boyunca kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Uçan da Çotanak Off-Road Kulübü ile yıllardır çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yarın da kentte yapılacak faaliyetlere katılacaklarını aktaran Uçan, "Bu organizasyonu yaparken şunu vurgulamak istedik. Terörden temizlenmiş bu bölgelerin yeniden gençlik faaliyetlerine ne kadar açık olabileceğini biz Karadeniz'den gelerek tüm Türkiye'ye göstermek istedik." dedi.