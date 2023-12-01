İdil'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
İdil ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
İdil ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışını İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel ve AK Parti İdil İlçe Başkanı Murat Ay yaptı.
Açılışa katılan davetliler öğrencilerin hazırlamış olduğu bilimsel projelerin sergilendiği stantları gezdi.
Fuarı gezen Kaymakam Adıgüzel, Bilim Fuarı'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçen okul yöneticilerini, danışmanları, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.
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