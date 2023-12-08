Cizre'de Bir Umut Bin Hayal Projesi'nin kapanış programı yapıldı Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği Cizre'de Bir Umut Bin Hayal Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği Cizre'de Bir Umut Bin Hayal Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda, devletin tüm kurumlarıyla terörle mücadele ettiğini, çocuk ve gençlere sahip çıkacaklarını söyledi.

Proje kapsamında 6 bin 235 kişiye ulaşıldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu proje geniş bir kitleye hitap etti. Ulaştığımız kitle ile bağlarımızı koparmayacağız. Eline taş ve molotof, silah tutuşturulan gençler değil, kağıt kalem tutan, kitap okuyan, geleceğe umutla bakan gençler istiyoruz. Devleti ve milleti ile bütünleşmiş, kaynaşmış gençler istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edelim."

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kazım Sezgin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.