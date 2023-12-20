Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        İdil'de seracılığın gelişmesi için toplantı yapıldı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İdil'de seracılığın gelişmesi için toplantı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Sera ile ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhamit Başkurt ve ilgili firmaların yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.

        Toplantıda, İdil'de, seracılık faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve vatandaşların istihdamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi
        Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisi yenilendi
        Cizre'de "Öğretmen Buluşması" programı düzenlendi
        Cizre'de "Öğretmen Buluşması" programı düzenlendi
        Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya jandarma müdahale etti
        Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya jandarma müdahale etti
        Şırnak´ta amatör maçta hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahal...
        Şırnak´ta amatör maçta hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahal...
        Doldur-boşalt yapılırken ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği Um...
        Doldur-boşalt yapılırken ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği Um...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 62 kişiye adli iş...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 62 kişiye adli iş...