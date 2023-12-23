Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Atay, Silopi'de tekstil kentte incelemede bulundu

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valisi Atay, Silopi'de tekstil kentte incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu.

        Vali Atay beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile tekstil kentteki atölyeyi ziyaret etti.

        Ziyarette, Vali Atay ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        Şehit Yazıcı'nın eşi: Kime baba diyecek benim kızım?
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Uludere'nin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu
        Uludere'nin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu
        Cizre Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Cizre Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Şırnak'ta okula giren keçi kamerada
        Şırnak'ta okula giren keçi kamerada
        Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada
        Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada