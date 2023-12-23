Cizre'de Gazze'ye destek için program düzenlendi

Cizre ilçesinde Gazze'ye destek için etkinlik düzenlendi.

Şehri-Nuh Şırnak Platformu tarafından, Sanat Sokağında kurulan Filistin'e destek ve dayanışma çadırında düzenlenen etkinliğe çocuklar katıldı.

Etkinlikte çocuklara balon ve bayrak dağıtıldı.

Buradaki çocuklara adına konuşma yapan Beyza Çatı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

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