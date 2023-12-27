Cizre'de tarihi kaleye ziyaretçilerin attığı çöplere vatandaşlar tepkili

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi kalenin, ziyaretçiler tarafından atılan çöplerle kirletilmesine vatandaşlar tepkisini dile getirdi.

Dicle Nehri kenarında bulunan Cizre Kalesi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilerin kale çevresinde bıraktığı çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlardan Murat Zuzan, kalenin hem tarihi hem de turistik açıdan önemli bir mekan olduğunu söyledi.

Ziyaretçiler tarafından atılan çöplerin kalenin çevresinde kirliliğe neden olduğunu belirten Zuzan, "Bu görüntüler kalenin ihtişamına gölge düşürüyor. Tarihi kaleye gelen tüm ziyaretçilerden çevreyi temiz tutmalarını bekliyoruz." dedi.