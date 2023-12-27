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        Cizre'de tarihi kaleye ziyaretçilerin attığı çöplere vatandaşlar tepkili

        Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi kalenin, ziyaretçiler tarafından atılan çöplerle kirletilmesine vatandaşlar tepkisini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:53
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        Cizre'de tarihi kaleye ziyaretçilerin attığı çöplere vatandaşlar tepkili
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        Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi kalenin, ziyaretçiler tarafından atılan çöplerle kirletilmesine vatandaşlar tepkisini dile getirdi.

        Dicle Nehri kenarında bulunan Cizre Kalesi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

        Ziyaretçilerin kale çevresinde bıraktığı çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

        Vatandaşlardan Murat Zuzan, kalenin hem tarihi hem de turistik açıdan önemli bir mekan olduğunu söyledi.

        Ziyaretçiler tarafından atılan çöplerin kalenin çevresinde kirliliğe neden olduğunu belirten Zuzan, "Bu görüntüler kalenin ihtişamına gölge düşürüyor. Tarihi kaleye gelen tüm ziyaretçilerden çevreyi temiz tutmalarını bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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