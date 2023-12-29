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        İdil Kaymakamı Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti

        İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:42
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        İdil Kaymakamı Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti
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        İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Adıgüzel, gerçekleştirdiği ziyarette personel ile görüştü, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek’ten bilgi aldı.

        Adıgüzel daha sonra havalimanındaki kurtarma ve yangın istasyonunu ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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