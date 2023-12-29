İdil Kaymakamı Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını ziyaret etti İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında incelemelerde bulundu.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Adıgüzel, gerçekleştirdiği ziyarette personel ile görüştü, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek’ten bilgi aldı.

Adıgüzel daha sonra havalimanındaki kurtarma ve yangın istasyonunu ziyaret etti.