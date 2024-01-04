Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta iki minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta iki minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Gülyazı ile Yemişli köyü yol ayrımında, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile gıda yüklü minibüs çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardaki 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı
        "Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için g...
        "Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için g...
        'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti
        'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti
        Şırnak'ta kardan kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor
        Şırnak'ta kardan kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor
        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı