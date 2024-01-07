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        Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:52
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        Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

        E.M. idaresindeki 73 AAJ 880 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile araçtaki Y.A. ve V.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine götürüldü.

        Tünelde yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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