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        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 15. haftasında konuk edeceği Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:29
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        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 15. haftasında konuk edeceği Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına devam etti.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, yapılan maçla tamamlandı.

        Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Beşir Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 5 maçın 4'ünü kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

        Galatasaray ile kendi saha ve seyircileri önünde zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Güzel, "İnşallah seyircimizin de desteği ile bu zorlu maçı alacağız. Galatasaray çok iyi bir takım ve şampiyonluğa oynuyor. Bizim hedefimiz de ilk 6. Son iki yılda ilk 8’e girmeyi başardık. Bu yıl daha üstünü hedefliyoruz. Bunun için iyi bir kadro kuruldu. Sporcularımıza güveniyoruz ve bu maçı alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Cizre Belediyespor, 13 Ocak Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta’yı Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00’da konuk edecek.

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