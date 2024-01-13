Şırnak'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

Şırnak’ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Şenoba beldesinin Başkaya Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Trafodaki yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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