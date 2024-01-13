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        Şırnak'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:21 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:27
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        Şırnak'ta elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak’ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Şenoba beldesinin Başkaya Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Trafodaki yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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