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        Şırnak'ta kar ve sis etkili oldu

        Şırnak kent merkezinde sağanak ve sis, Beytüşşebap ilçesinde ise kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:27
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        Şırnak'ta kar ve sis etkili oldu
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        Şırnak kent merkezinde sağanak ve sis, Beytüşşebap ilçesinde ise kar etkili oldu.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.

        Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sisin akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

        - Beytüşşebap'ta 15 köy ve 8 mezra ile ulaşım sağlanamıyor

        3 gündür kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesinde 15 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

        Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri de kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

        Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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