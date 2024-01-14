Uludere'de toprak kayması nedeniyle zarar gören içme suyu hattı onarıldı
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde zarar gören içme suyu şebekesi onarıldı.
Beldede Güneşli ve Şeyhan mahallelerine içme suyu sağlayan şebeke yağışın neden olduğu toprak kayması sonucu zarar gördü.
Hilal Beldesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu hattı onarıldı.
Belediye Başkanı Cehver Benek, toprak kayması yaşanan mevkide gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.
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