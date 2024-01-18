Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçı hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 16. haftasında konuk edeceği Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarına devam etti.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, ligde son 6 maçın 4'ünü kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Kendi sahalarında önce Ziraat Bankkart, daha sonra Halkbank ve Arkas maçlarıyla zorlu bir 3 maç periyoduna girdiklerini aktaran Cıvıldak, bu maçlardan en iyi sonuçları almak için hazırlandıklarını belirtti.

Üç takımından ikisinin şampiyonluk, diğerinin de ilk 4 mücadelesi verdiğini dile getiren Cıvıldak, "Zor maçlar olacağı kesin ama biz de kendimize güveniyoruz. Bu maçlardan en iyi sonuçlarla çıkacağımızı düşünüyoruz. Şu an 8. sıradayız ve bundan daha iyisini yapacak kapasitemiz var. Bunun için mücadele edeceğiz." diye konuştu.​​​​​​​