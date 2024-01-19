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        İdil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

        Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:06
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        İdil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit polis memurları için mevlit okutuldu.

        İdil ilçesinde 17 Ocak 2016'da bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Mahmut Bilgin, Ersin Yıldırım ve Gültekin Tırpan için Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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