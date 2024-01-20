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        Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor

        Şırnak'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, 7/24 karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:49
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        Şırnak'ta Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele ediyor
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        Şırnak'ta yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri, 7/24 karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde yoğun yağışla kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor.

        Yoğun yağış nedeniyle kapanan Tanin Geçidi'nin ulaşıma açılması için Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği ekipleri vardiyalı çalışarak 7 gün 24 saat mesai harcıyor.

        Bazı yerlerde iş makinelerinin kara gömüldüğü bölgede çalışma yürüten ekipler, etkili olan tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yolu ulaşıma açarak, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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