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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:52
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:ŞırnakCizre

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

        Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Danilov, Ömer Furkan Dur, Afshin Far, Hakan Polat, Mejias (Halil İbrahim Kurt, Görkem Yazgan, Semih Çelik, Melih Sıratça, Çağatay Durmuş)

        Setler: 25-18, 25-13, 25-21

        Süre: 69 dakika (21, 23, 25)

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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