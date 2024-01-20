Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:ŞırnakCizre

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Danilov, Ömer Furkan Dur, Afshin Far, Hakan Polat, Mejias (Halil İbrahim Kurt, Görkem Yazgan, Semih Çelik, Melih Sıratça, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-18, 25-13, 25-21

Süre: 69 dakika (21, 23, 25)

ŞIRNAK

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