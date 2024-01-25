Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 2 aylık hasta bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 2 aylık hasta bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

        İlçede rahatsızlanan ve Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin akciğerlerinde enfeksiyon tespit edildi.

        Nehir bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü!
        Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i

        Benzer Haberler

        Cizre´de, belediye ve su arıtma tesisi binalarına güneş enerjisi sistemi ku...
        Cizre´de, belediye ve su arıtma tesisi binalarına güneş enerjisi sistemi ku...
        Cizre Belediyesi tükettiği elektriği GES'ten sağlayacak
        Cizre Belediyesi tükettiği elektriği GES'ten sağlayacak
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheliye adli işlem
        Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama
        Şırnak'ta, terör operasyonu: 5 tutuklama