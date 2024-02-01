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        Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:50
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        Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, ligde son maçlarda istenilen sonuçları alamadıklarını, yaptıkları son 4 mücadeleyi kaybederek taraftarlarını üzdüklerini söyledi.

        Son haftalarda karşılaştıkları rakiplerin şampiyonluk adayları olduğunu anımsatan Cıvıldak, bu hafta da şampiyonluğun en büyük adaylarından Halkbank ile karşılaşacaklarını belirtti.

        Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Cıvıldak, "Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyorsa biz de ilk 8 ve Avrupa kupaları hedefi için çalışıyoruz. Seyircimizin de desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağımız bir maç olacak. Oyuncularımıza güveniyoruz, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz." diye konuştu.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, 3 Şubat Cumartesi günü Halkbank'ı Cizre Spor Salonu'nda saat 13.00'te konuk edecek.

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