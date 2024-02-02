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        Şırnak'ta geçen yıl 4 bin 760 kişiye kanser taraması yapıldı

        Şırnak'ta geçen yıl 4 bin 760 kişi, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:31 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:35
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        Şırnak'ta geçen yıl 4 bin 760 kişiye kanser taraması yapıldı
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        Şırnak'ta geçen yıl 4 bin 760 kişi, meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi.

        Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Şırnak İl Koordinatörü Dr. Ümran Erdoğan, 2023 yılında Şırnak'ta yürüttükleri tarama faaliyetlerinde 4 bin 760 kişiye ulaştıklarını ve bunlardan 101 kişinin pozitif olarak tespit ettiklerini söyledi.

        Erken teşhis için vatandaşların KETEM birimlerine gelmesi gerektiğini belirten Erdoğan, birimlerinde 30 yaş üstü kadınlarda genellikle görülen rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldığını bildirdi.

        Erdoğan, "30 yaş üstü kadınlardan rahim, 40 yaş üstü kadınlardan ise hem meme filmi hem de kalın bağırsak testi alıyoruz. Bu taramalar tamamen ücretsizdir. Unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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