Şırnak'ta öğrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Vali Cevdet Atay, beraberinde Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.