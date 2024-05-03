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        Şırnak'ta öğrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:57
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        Şırnak'ta öğrenci servisinin kamyonla çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

        Sinan S. idaresindeki 73 M 104 plakalı öğrenci servisi, Cizre Şırnak kara yolu kavşağı Birinci Köprü mevkisinde Halil Z. yönetimindeki 21 ADK 056 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Sinan S. ile 13 öğrenci yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vali Cevdet Atay, beraberinde Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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