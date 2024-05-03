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        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı

        Şırnak Valiliği, yarın merkez ve 4 ilçede beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:45
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        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
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        Şırnak Valiliği, yarın merkez ve 4 ilçede beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Öğle saatlerinden sonra kentin batısında merkez, Cizre, İdil, Güçlükonak ve Silopi ilçelerinde gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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