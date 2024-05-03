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        Cizre'de dolu ve sağanak etkili oldu

        Cizre ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:47
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        Cizre'de dolu ve sağanak etkili oldu
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        Cizre ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

        Cizre ilçesinde dünden bu yana sağanak etkisini sürdürdü.

        Bugün etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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