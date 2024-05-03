Cizre'de dolu ve sağanak etkili oldu

Bugün etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Cizre ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

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