Şırnak'ta Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılacak seyir terası için ilk adım atıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi Vadisi'nde yapılması planlanan cam ve ahşap seyir teraslarına ulaşımı sağlayacak 7,3 kilometrelik yolun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Valilik ve İl Özel İdaresi Müdürlüğünce yapımı tamamlanan yolun açılış kurdelesini, Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Birlik kesti.

​​​​​​​Terasın yapılacağı alanı inceleyen Vali Atay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cehennem Deresi bölgesinin turizm potansiyeli olan bir yer olduğunu, bunu harekete geçirmek için iki köy sınırları içerisinde vadiye bakan bölümde cam ve ahşap teras yapacaklarını söyledi.

Bölgede huzurun hakim olduğunu ifade eden Atay, vatandaşların da bu huzura sahip çıktığını belirtti.

- "Türkiye’nin en büyük cam teraslarından biri olacak"

Projenin ilk ayağında Sulak köyünün 7,3 kilometrelik yolunu asfaltladıklarını belirten Atay, şunları kaydetti: