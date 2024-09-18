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        Cizre'de Dicle Nehri'ne 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 10:33
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        Cizre'de Dicle Nehri'ne 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne 200 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" yürütülüyor.

        Proje kapsamında Cizre Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Şanlıurfa Atatürk Barajı Su Ürünleri Araştırma Tesisinden temin edilerek getirilen 200 bin yavru sazan balığı, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ın da katılımıyla Dicle Nehri'ne bırakıldı.

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