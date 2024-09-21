DÜZELTME - "PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını, saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar" haberimizin başlığındaki ifade eksikliğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz.

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 37 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (63) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

​​​​​Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine akrabaları ile Türk bayrağı astı.

Köy meydanında kurulan çadırda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi.

"Bu Türk bayrağı altında yaşayanlar her zaman burada olacaklar. Her yıl onları burada lanetleyeceğiz. Biz yaşadıkça buraya geleceğiz. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler."

Her yıl katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asarak teröre olan tepkilerini göstereceklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

Güngör, olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapacaklarını aktararak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Fatma Güngör de toplanma amaçlarının hayatını kaybedenleri anmak ve teröre olan tepkilerini göstermek olduğunu anlatarak, "Amacımız, hainlere karşı bayrağımızı dalgalandırdığımızı ve gölgesinde vatan nöbeti beklediğimizi göstermektir. Bizim için Gazze'de, Doğu Türkistan'da masumları katledenler ile ülkemizde masumları katledenler arasında bir fark yoktur." dedi.

Beşire Güngör ise saldırı sırasında 13 yaşında olduğunu, saldırının ardından yetim kalan tüm çocukları sahiplendiğini ve hepsini büyüttüğünü söyledi.