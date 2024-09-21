GÜNCELLEME - Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ramazan Acet'in sağlık durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

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