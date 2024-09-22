Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı.

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