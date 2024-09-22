Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı.
23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Abakay'ın cenazesi hava yoluyla Muş'a uğurlandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurmuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.