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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:22
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Güler, Prestij Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, çocuklara oyuncak hediye etti, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Valiliği ziyaret eden Bakan Güler, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Birol Ekici ile makamında görüştü.

        Güler, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında, emekli jandarma başçavuş Mehmet Selim Erkan ve gazi Mehmet Biter'i de evlerinde ziyaret etti.

        Bakan Güler'e, bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Bilal Durdalı, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik etti.

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