Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile yeniden anlaştı

Cizre Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon da kadroda bulunan Christian Thondike Mejias ve Ömer Faruk Dur ile birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.​​​​​​​

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör Christian Thondike Mejias ve orta oyuncu Ömer Faruk Dur ile yeniden sözleşme imzaladı.

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