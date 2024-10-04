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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile yeniden anlaştı

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör Christian Thondike Mejias ve orta oyuncu Ömer Faruk Dur ile yeniden sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:15
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile yeniden anlaştı
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        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör Christian Thondike Mejias ve orta oyuncu Ömer Faruk Dur ile yeniden sözleşme imzaladı.

        Cizre Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon da kadroda bulunan Christian Thondike Mejias ve Ömer Faruk Dur ile birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.​​​​​​​

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