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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy ile anlaştı

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:46
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy ile anlaştı
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        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u transfer etti.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Stade Poltevin takımında forma giyen 30 yaşındaki Metin Toy ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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