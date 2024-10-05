Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy ile anlaştı

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Stade Poltevin takımında forma giyen 30 yaşındaki Metin Toy ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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