Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy ile anlaştı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u transfer etti.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, pasör çaprazı Metin Toy'u transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'nın Stade Poltevin takımında forma giyen 30 yaşındaki Metin Toy ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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