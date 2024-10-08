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        Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:19
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        Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı
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        Şırnak'ta "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Birol Ekici, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla 81 il yöneticileri ile video konferans görüşmesi yaptıklarını, illerdeki afet risklerini azaltılması konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

        Deprem ülkesi olduklarını ve birçok afet riski barındıran bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "1999 depreminden sonra yüzlerce afeti birlikte yaşadık. Bu afetlerde binlerce insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca insanımız bunlardan etkilendi ve milyarlarca lira kaybımız oldu. En son 6 Şubat depreminde asrın felaketi yaşandı. Afet risklerinin azaltılması için planlamalar hazır. 206 eylem planı var. Bu eylem planlarını daima gözden geçiriyoruz. İlimizde 2000'den sonra 8 deprem yaşandı. İlimizde küçük de olsa bir fay hattı var. 2009'dan sonra 1 çığ felaketi, 1 heyelan, Kumçatı beldesinde ve Cizre ilçesinde sel baskınları yaşandı. Yaşadığımız bu olaylar, Şırnak olarak daima alarmda kalmamızı, kurumlar olarak hazırlıklı olmamızı, vatandaşlarımızı afet risklerinden korumamızı ve bunun için gece gündüz çalışmamızı gerektiriyor. 206 eylem planını üniversitemizin de katkısı ile tekrar gözden geçireceğiz. Bunları tüm halkımızla paylaşacağız."

        Afetle mücadelede kapasiteyi artırmaları ve yeni toplanma alanları oluşturmaları gerektiğini anlatan Ekici, okullarda ve mahallelerde afet bilincinin artırılmasına ilişkin yoğun şekilde çalışma yapacaklarını, vatandaşları afetlere karşı korumak için çok çalışacaklarını kaydetti.

        Afet riskleriyle mücadelenin yerelden başladığını aktaran Ekici, "Ülkemiz 2017 yılından sonra dünyada afet yaşayan tüm bölgelere en çok yardım eli yapan ülkelerin başında gelmektedir. Hatta birkaç yıl Kızılay'ımız ve ülkemiz yardım yapan ülkeler arasında birinciliği almıştır. Bu yıl da dünyanın en cömert, en çok yardım yapan ülkeleri arasındayız." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut ve AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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