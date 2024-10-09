Şırnak Valisi Birol Ekici'den Cizre TSO'ya ziyaret
Şırnak Valisi Birol Ekici Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Şırnak Valisi Birol Ekici Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
Vali Ekici, beraberinde Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti, TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Meclis Başkanı Mesut İverendi ile odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım, Vali Ekici'ye odanın faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.