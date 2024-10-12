Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Medicana maçı hazırlıklarını tamamladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında yarın konuk olacağı Fenerbahçe Medicana maçının hazırlıklarını tamamladı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 2. haftasında yarın konuk olacağı Fenerbahçe Medicana maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Belediyespor, SMS Global Efeler Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'de Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.
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