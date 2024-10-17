Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        ŞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden "Ustalara Saygı" resim sergisi

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından "Ustalara Saygı" isimli resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        ŞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden "Ustalara Saygı" resim sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından "Ustalara Saygı" isimli resim sergisi düzenlendi.

        Bölümün salonunda düzenlenen sergide, 35 öğrencinin yaptığı resimler beğeniye sunuldu.

        Serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen Yücelen, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak açtıkları her sergide katılımın daha da arttığını belirterek, bu sergi için de güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

        Sergide müzik bölümü öğrencileri tarafından da müzik dinletisi sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        Babasıyla kavga etti! Polislere ateş açtı!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        HIV'de korkutan artış!
        HIV'de korkutan artış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi
        Cizre'de iki okulda Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu söyleşi düzenlendi
        Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı din görevlilerini bilgilendirdi
        Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı din görevlilerini bilgilendirdi
        Cizre Kaymakamı Baycar, TEKNOFEST'te dereceye giren 2 öğrenciyi ödüllendird...
        Cizre Kaymakamı Baycar, TEKNOFEST'te dereceye giren 2 öğrenciyi ödüllendird...
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak uyarısı
        Şırnak Valisi Ekici, hastane inşaatını inceledi
        Şırnak Valisi Ekici, hastane inşaatını inceledi