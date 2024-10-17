Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 3. haftasında 20 Ekim Pazar günü Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma ve tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu, AA muhabirine, Arkas Spor maçına iyi hazırlandıklarını ve müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Takımda iyi bir uyum olduğunu ifade eden Çiçekoğlu, şunları kaydetti:

"Belki ilk iki maçta istediğimiz sonuçlar çıkmadı ama mücadelemiz ve arzumuzla bu takımın neler yapabileceğini gösterdik. Yeni transferlerimiz de uyum sağladı. İki Bulgar, iki Kübalı oyuncumuz var. Uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz."

Emre Batur da iyi hazırlandıkları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Her şey yolunda, takım olarak iyi çalışıyoruz, maça da sıkı hazırlanıyoruz. Bu hafta Arkas, daha sonra Bursa ve Altekma maçlarımız var. Arkas maçına odaklandık, umarım pazar günü istediğimiz sonuçla ayrılırız ve sonraki maçlara odaklanırız." diye konuştu.