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        Şırnak'ta kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:27
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        Şırnak'ta kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 ABG 595 plakalı kamyon, Cizre-Nusaybin kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında Yakup Kolanç (55) yönetimindeki 73 ABG 254 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Kolanç olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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