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        Cizre'de öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:56
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        Cizre'de öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimi verildi

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu uzmanları tarafından öğretmenlere genel ilk yardım bilgilerinin yanında hava yolu tıkanıklığı, kanama, şok ve yaralanma, ısı dengesi bozuklukları, bayılma, bilinç bozukluğu, yüksek ateş, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konularında bilgi verildi.

        Teorik ve pratik olarak yapılan eğitimlerde, öğretmenlerin ilk yardım eğitimi almalarının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

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