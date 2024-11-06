Şırnak'ta yolcu minibüsünde ticareti yasak keklik bulundu, 3 kişiye para cezası verildi

Araçta bulunan F.O, H.K. ve S.T'ye, yaban hayvanlarının ticaretini yaptıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 766 lira idari ceza kesildi.​​​

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan minibüste karton kutularda 6 keklik ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.