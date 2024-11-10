Motosiklet tutkunları Büyük Önder'i Cudi Dağı'nda eteklerinde Türk bayrağı ve poster açarak andı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletli bir grup Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Cudi Dağı eteklerinde açtıkları Türk bayrağı ve posteri ile andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenlerle anılıyor.

Silopi ve Cizre ilçelerinden Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyü kırsalına giden motosiklet tutkunları da burada Büyük Önder'i anmak için Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Grup adına açıklama yapan Yasin Şafak, Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini söyledi.