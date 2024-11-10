Şırnak'ta bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yafes Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde akraba oldukları öğrenilen ailelerin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.
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