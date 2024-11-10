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        Şırnak'ta bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:11
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        Şırnak'ta bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Yafes Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde akraba oldukları öğrenilen ailelerin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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