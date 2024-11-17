Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Cizre Belediyespor : Bardarov, Kemal Kayhan, Osmany Uriarte, Metin Toy, Thondike, Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ivanov, Caner Çiçekoğlu, Atakan Topal, Serhat Coşkun)
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Maugututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammed Kaya)
Setler: 25-23, 21-25, 19-25, 22-25
Süre: 122 dakika (32, 27, 30, 33)
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