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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:08
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

        Cizre Belediyespor : Bardarov, Kemal Kayhan, Osmany Uriarte, Metin Toy, Thondike, Furkan Dur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ivanov, Caner Çiçekoğlu, Atakan Topal, Serhat Coşkun)

        Spor Toto: Ulaş Kıyak, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Maugututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammed Kaya)

        Setler: 25-23, 21-25, 19-25, 22-25

        Süre: 122 dakika (32, 27, 30, 33)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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