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        Şırnak'ta yaralı bulunan kukumav kuşu tedaviye alındı

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:42
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        Şırnak'ta yaralı bulunan kukumav kuşu tedaviye alındı
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, arazide yaralı ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu tedavi altına alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçe kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kukumav kuşunu bulan vatandaş, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        ​​​​​​​Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

        Kukumav kuşu, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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