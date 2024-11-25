Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18-24 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 1'i ilgili il birimine teslim edilirken, 2'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor
        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor
        Kayıp Hüsamettin 6'ncı günde de aranıyor; 45 kilometrelik alan tarandı
        Kayıp Hüsamettin 6'ncı günde de aranıyor; 45 kilometrelik alan tarandı
        Göçerlerin kışlaklara zorlu yolculuğu sürüyor
        Göçerlerin kışlaklara zorlu yolculuğu sürüyor
        Bakan Bayraktar: Şırnak'ta yıl sonuna kadar 70 bin varillere ulaşmayı ümit...
        Bakan Bayraktar: Şırnak'ta yıl sonuna kadar 70 bin varillere ulaşmayı ümit...
        Bakan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gabar'da öğretmenlerle bir a...
        Bakan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gabar'da öğretmenlerle bir a...
        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor
        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor