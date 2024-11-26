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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:45
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarında belirlendi.

        Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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