Cizre Belediyespor, Alanya Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, maç öncesi son antrenmanını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcı antrenörler Burak Köse, Behmen Cıvıldak yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zor bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Rakibimiz ligde ilk 5 içinde yer alan güçlü bir ekip. Son hafta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendiler. Bu maçı kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz, inşallah da kazanırız." diye konuştu.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor maçı, saat 13.00'te başlayacak.