Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenör Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son haftalarda şansız mağlubiyetler alıyoruz. Yarın bu şansızlığımızı kırarak maçı kazanmak istiyoruz. Bitlis'e maçı kazanmak için gidiyoruz, inşallah kazanarak döneriz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesindeki son çalışma, Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu ve yardımcıları Burak Köse ve Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirildi.

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