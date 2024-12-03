Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 3 makak maymunu ele geçirildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşa dışı yollarla yurda getirilen 3 makak maymunu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 3 makak maymunu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşa dışı yollarla yurda getirilen 3 makak maymunu ele geçirildi.

        Habur Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

        Aramada, kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen 3 makak maymunu bulundu.

        Kamyonetin sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı, maymunlar Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan maymunları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderdiklerini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
        Silah paylaşımlarına 55 gözaltı!
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Askeri bando takımı Cizre'de konser verdi
        Askeri bando takımı Cizre'de konser verdi
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonu; 13 tutuklama
        Şırnak'ta terör operasyonu; 13 tutuklama
        Şırnak'ta bir ayda 3 çocuk nefes ve yemek borusuna kaçan cisimlerden operas...
        Şırnak'ta bir ayda 3 çocuk nefes ve yemek borusuna kaçan cisimlerden operas...