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        Şırnak'ta kaçak avlananlara para cezası

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 41 bin 164 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:39
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        Şırnak'ta kaçak avlananlara para cezası
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye 41 bin 164 lira para cezası verildi.

        Yağızoymak Jandarma Karakolu ekiplerince, kırsalda yapılan kontrollerde kaçak avcılık yapan 4 şüpheli belirlendi.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 kınalı keklik bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av tüfeğiyle vurulan keklikleri teslim aldı.

        Av tüfeklerine el konulan 4 kişiye 41 bin 164 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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